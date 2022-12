Nach einem Alkohol-Unfall platzte auf der B17 der Reifen

Trotz eines Unfalls ist ein Autofahrer weitergefahren. Dann platzte ihm auf der B17 ein Reifen. Warum der Fahrer eines Abschleppdienstes die Polizei rief.

Und plötzlich stand da eine Verkehrsinsel. Als ein 53 Jahre alter Autofahrer am Dienstag gegen 20.30 Uhr in Pfersee von der Hörbrotstraße in die Perzheimerstraße einbog, übersah er laut Polizei die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Trotzdem setzte er seine Fahrt fort.

Auf der B17 platzte ihm dann wegen des Unfallschadens ein Reifen, er rief einen Abschleppdienst. Dem Fahrer des Abschleppwagens fiel jedoch auf, dass der Mann alkoholisiert war, weshalb er die Polizei informierte. Die Beamten führten bei dem Autofahrer einen Alkoholtest durch. Laut Polizei ergab der einen Wert von über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme folgte, der Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Gegen den 53-Jährigen wird nun auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. (ina)