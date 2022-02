Augsburg-Pfersee

Pfersee: Einbrecher brechen über Terrasse ein und entwenden Stahltresor

In der Pferseer Graham-Bell-Straße steigen Unbekannte in ein Haus ein und nehmen einen Tresor an sich. Der Schaden ist hoch, die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben am Donnerstag einen Tresor aus einem Haus in der Pferseer Graham-Bell-Straße entwendet. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, drangen sie zwischen 7.45 und 11.40 Uhr über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und nahmen schließlich einen Tresor an sich. Einbruch in Augsburg-Pfersee: Unbekannte entwenden Tresor aus Haus Nach Polizeiangaben liegt der Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich, der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei bittet nun um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0821/323-3810 zu melden.

