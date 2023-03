Polizei ermittelt nach möglichem Raubüberfall an Tram-Haltestelle

Ein 50-jähriger Mann soll am Mittwochnachmittag in Augsburg-Pfersee geschlagen und beraubt worden sein. Jetzt sucht die Kripo nach Zeugen.

Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall, der sich am Mittwochnachmittag abgespielt haben soll. Laut Polizei soll ein bislang unbekannter Täter in Pfersee einem 50-jährigen Mann Bargeld und dessen Jacke geraubt haben. Der 50-Jährige wurde dabei den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Tat spielte sich demnach gegen 15 Uhr an der Tramhaltestelle Bürgermeister-Bohl-Straße ab. Ein bislang unbekannter Mann soll den 50-Jährigen bedrohte und Bargeld gefordert haben. Nachdem er das Geld nicht sofort herausgegeben habe, sei er von dem Täter ins Gesicht geschlagen worden, gab der Mann an. Der Täter habe dann eine dreistellige Summer geraubt. Hinweise möglicher Zeugen zum Tatablauf nimmt die Kripo Augsburg unter Telefonnummer 0821/323-3810 an. (jöh)