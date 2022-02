Polizei findet in Augsburger Wohnung zwei Kilo Marihuana

Die Polizei ist in einer Wohnung in Augsburg auf eine größere Menge Drogen gestoßen. Begonnen hat es mit einer Verkehrskontrolle.

Das war wohl nicht nur für den Eigengebrauch gedacht: Die Polizei hat am Montagabend in einer Augsburger Wohnung rund zwei Kilo Marihuana gefunden. Begonnen hatte es mit einer Kontrolle in der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Gegen 21.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife dort einen 22-jährigen Autofahrer. Im Auto roch es laut Polizei nach Marihuana, ein Schnelltest bei dem jungen Mann schlug an. Die Beamten fanden in seinem Wagen eine kleine Menge der Droge und Bargeld in vierstelliger Höhe.

Das Geld und die Drogen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Anschließend ordnete die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort fanden die Beamten dann neben mehreren Mobiltelefonen die rund zwei Kilo Marihuana – auch das wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln ermittelt. (jöh)

Lesen Sie dazu auch