Streit um Taxometer: Taxifahrer schlägt Fahrgast

Eine Taxifahrt hat in Augsburg in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet.

Zwischen einem 47-jährigen Taxi-Fahrer und einem 28-jährigen Fahrgast ist es am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Erst gerieten die beiden in einen verbalen Streit um den Stand des Taxometers, so die Polizei.

Im weiteren Verlauf schlug offenbar der Taxifahrer dem Gast ins Gesicht. Laut Polizei wurde der jüngere Mann leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 47-Jährigen. (ina)