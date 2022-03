Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Augsburg

Selbst am helllichten Tag sind Autofahrer nicht vor Fahrerflucht gefeit. Viele bringen nicht mehr den Mut auf, einen verursachten Schaden zu melden.

Am Internationalen Frauentag, 8. März, erlebte eine Autofahrerin eine böse Überraschung in der Jakobine-Lauber-Straße mitten in Pfersee. Zwischen 8 und 16 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ihren dort geparkten roten Opel Corsa, ohne es jemandem zu melden.

Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie gegen 16 Uhr zum Wagen zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Heck des Pkw fest. Der oder die bislang Unbekannte hatte den Opel touchiert und sich entfernt, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt. Jetzt hoffen Polizei und Fahrzeugbesitzerin, dass sich Zeugen des Vorfalls bei der PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 melden. (sil)