Unbekannter Täter beschädigt Auto in Tiefgarage

Ein beschädigtes Auto in Augsburg-Pfersee beschäftigt die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, ist ein Skoda in einer Tiefgarage beschädigt worden. Das Auto stand laut Polizei in einer Garage in der Siegfried-Aufhäuser-Straße 11. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro, so die Polizei, die Zeugen bittet, sich unter der 0821/323-2610 zu melden. (jaka)