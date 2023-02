Unbekannter Täter beschädigt Scheibe von Eingangstür

Eine Anwohnerin hört in Augsburg nachts auffällige Geräusche. Offenbar hatte jemand die Eingangstür beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen und Zeugen.

Zu einer mutmaßlichen Sachbeschädigung ist es am Sonntagabend in der Eberlestraße in Pfersee gekommen. Nach Angaben der Polizei hörte die Anwohnerin eines Mehrparteienhauses gegen 20 Uhr laute Geräusche. "Als sie anschließend das Haus verließ, bemerkte sie, dass die Scheibe der Eingangstüre kaputt war", heißt es von den Ermittlern, die derzeit keine Hinweise auf den Verursacher des Schadens haben und daher etwaige Zeugen bitten, sich unter Telefon 0821/323-2610 zu melden. (jaka)