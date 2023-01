Unfallflucht: Fahrer flüchtet nach Karambolage

Auf einem Parkplatz in Augsburg-Pfersee touchiert jemand ein geparktes Auto und verlässt den Ort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat sich am Mittwoch in Pfersee nach einem Unfall von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Polizei kam es zwischen 15.30 und 16 Uhr in der Stadtberger Straße auf dem Parkplatz des Westfriedhofs zu der Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person touchierte einen geparkten VW, heißt es von der Polizei. "Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt", teilt die Polizei mit, die unter der Nummer 0821/323-2610 um Hinweise bittet. (jaka)