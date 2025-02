Pferseer Unterführung wegen Einsatz kurzzeitig gesperrt

Zu einem Einsatz von Rettungskräften ist es am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Pferseer Unterführung gekommen. Wie die Polizei bestätigt, handelte es sich um einen medizinischen Notfall. Der Tunnel am Bahnhof wurde laut Polizei für rund eine halbe Stunde gesperrt. Wie ein Augenzeuge berichtet, musste ein Autofahrer offenbar medizinisch versorgt werden.

Die Sperrung der Unterführung wirkte sich kurzzeitig auch auf den Straßenbahnverkehr aus. Autos und Busse wurden in der Zeit umgeleitet. (ina)