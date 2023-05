Pfingstferien-Baustellen: Stettenstraße bekommt Radspur

Für den Lückenschluss sind Markierungsarbeiten nötig. Darum gibt es eine Einbahnregelung. Wo sonst noch gebaut wird.

In den Pfingstferien stehen in Augsburg einige Baustellen an. Die wohl aufwändigste Maßnahme ist in der Bürgermeister-Ackermann-Straße vorgesehen. Hier wird seit einigen Wochen mit einer Fahrbahnverengung stadteinwärts gearbeitet. Am letzten Ferienwochenende vom 9. Juni (19 Uhr) bis zum 12. Juni (5 Uhr) kommt es zur Vollsperrung stadteinwärts, um die Fahrbahn zu sanieren. Ab der Kriegshaberstraße wird umgeleitet. Das betrifft auch die Buslinie 32.

Bereits ab kommenden Dienstag, 30. Mai, laufen Markierungsarbeiten für einen Radler-Schutzstreifen in der Stettenstraße. Dort gibt es zwischen Alpenstraße und Theodor-Heuß-Platz akutell ein Lücke auf der von rund 15.000 Autos pro Tag befahrenen Straße. Der Schutzstreifen ist Bestandteil des Vertrags mit dem Fahrrad-Bürgerbegehren. Die Markierungsarbeiten in beide Richtungen und der Neubau einer Radwegrampe werden in den Pfingstferien über die Bühne gehen. Die Stettenstraße wird darum bis zum 11. Juni zur Einbahnstraße Richtung Gögginger Brücke. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt über Herman-, Ladehof- und Schießgrabenstraße. Bei Angebots- oder Schutzstreifen handelt es sich um einen mit gestrichelter Linie abgegrenzten Fahrbahnbereich für Radler. Anders als beim Fahrradweg mit durchgezogener Linie darf er von Autos befahren werden, wenn diese im Begegnungsverkehr ausweichen müssen. Vorrang hat aber der Radverkehr.

Die Stadtwerke sanieren die Tramgleise in Kriegshaber

Ebenfalls in den Pfingstferien wird in der Neusässer Straße ( Kriegshaber) zwischen Spectrum-Kreuzung und Dr.-Dürrwanger-Straße gebaut. Hier werden die Stadtwerke Trambahngleise sanieren und an der Wasserleitung arbeiten. Ab 30. Mai kann es zu Engstellen kommen. In der zweiten Ferienwoche (5. bis 7. Juni) muss die Fahrbahn nach der Einmündung Stenglinstraße in Richtung Ulmer Straße komplett gesperrt werden. Der Straßenbahnbetrieb läuft weiter.

In der Rosenaustraße und am Bahnhofsvorplatz West beginnen demnächst die Arbeiten im Umfeld der anstehenden Tunnelöffnung. Die Stadt baut eine Trinkwasserleitung. Es kommt zwischen 30. Mai und 9. Juni zu einer Fahrbahnverengung. Zudem baut die Stadt auf dem noch gesperrten Vorplatz Höhe Sebastian-Buchegger-Platz rund 400 provisorische Radabstellplätze.

Die Fernwärmearbeiten in Oberhausen laufen weiter. In den Pfingstferien wird die Fahrbahndecke in der Heinrich-von-Buz-Straße wiederhergestellt. Es gibt eine Umleitung. Zudem laufen seit 15. Mai Bauarbeiten auch in der Kreutzerstraße/Ecke Bärenwirt. Im Anschluss wechseln die Arbeiten in die Donauwörther Straße. Velegungsarbeiten laufen neu in der Tauscher-, Hofer- und Schönbachstraße an. Hier geht es Anfang Juni los. Die Straßen sind komplett gesperrt.

Ab 12. Juni laufen auch im Siebentischwald Asphaltierungsarbeiten an den Straßen. Erneuert wird der Belag in der Professor-Steinbacher-Straße, der Siebentischstraße und dem Dr.-Ziegenspeck-Weg. Die Stadt hatte in den vergangenen Jahren bereits Teile des Straßennetzes erneuert, wovon vor allem Radler profitieren. Die Arbeiten dauern bis Ende Juli. Jeder Abschnitt dauert ein bis zwei Wochen. (skro)