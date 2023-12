Augsburg

Pfusch am Menschen: Welche Rolle Behandlungsfehler in Augsburg spielen

Seit rund 15 Jahren gibt es in der Region Augsburg einen Boom, was Arzthaftungsfragen betrifft. Doch nicht alles, was Patienten als Behandlungsfehler deuten, ist auch einer. Tatsächlich gibt es in Augsburg relativ wenige Fälle.

Plus Behandlungsfehler sind in Augsburg sehr selten. Treten sie jedoch auf, können die Folgen weitreichend sein – nicht nur für Patienten. Kliniken und Ärzte rüsten sich.

Eine 89-Jährige stürzt auf der Kellertreppe, die linke Kniescheibe bricht. Trotz erster Behandlung in einer Friedberger Klinik kommt sie danach nicht mehr auf die Beine. Sie muss meist im Bett bleiben, liegt wund, leidet unter heftigen Bauchkrämpfen und Verwirrtheit. Erneut wird sie in ein Krankenhaus gebracht, diesmal in Augsburg – und ist eine Woche später tot. Es dauert sieben Jahre, bis feststeht: Den Ärzten sind in der Behandlung schwere Fehler unterlaufen, die zu erheblichem Leid führten. Dass sie für den Tod verantwortlich waren, kann bis zuletzt nicht bewiesen werden. Doch der Fall, der 2017 mit einem zivilrechtlichen Urteil des Augsburger Landesgerichts abgeschlossen wurde, zeigt: Geht es um ärztliche Behandlungsfehler, ist der Grat oft sehr schmal.

Behandlungsfehler umfassen mehr, als der Name vermuten lässt. "Es geht zwar auch um konkrete Fehler bei der Behandlung, sehr häufig spielen aber Mängel bei der Aufklärung eine Rolle", sagt Marion Zech, Augsburger Fachanwältin für Medizinrecht und spezialisiert auf Arzthaftungsfälle. Würden Patienten etwa nicht ordnungsgemäß über Vorgehen oder Alternativen informiert, könne sich daraus bereits eine Haftungsfrage ergeben. "Behandlungsfehler können auch dem besten Arzt passieren – sie sagen nicht zwangsläufig etwas darüber aus, ob jemand qualitativ gut oder schlecht ist."

