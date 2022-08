Pilot muss Start abbrechen und landet im Acker

Ein Pilot hebt am Augsburger Flughafen ab und muss den Start abbrechen. Sein Flugzeug durchbricht einen Zaun.

Am Augsburger Flughafen ist es am Mittwoch zu einem Flugunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei musste ein kleines Propellerflugzeug gegen 18.40 Uhr seinen Start abbrechen. Das Flugzeug setzte dann am Ende der Start- und Landebahn auf und durchbrach den Zaun.

Flugzeug kommt im Acker zum Stehen

Ungefähr 30 Meter nach dem Flughafengelände kam es im Acker zum Stehen. Das Flugzeug wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. An Bord war nur der Pilot, der leicht verletzt wurde. Warum er den Start abbrechen musste, war am Mittwochabend laut der Polizei noch nicht klar. Das Flugzeug wurde nach dem Unfall geborgen und abtransportiert. (AZ)