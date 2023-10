Augsburg

Immobilienbranche und Mieterverein setzen sich für höhere Gebäude ein

Am Ladehof neben dem Hauptbahnhof sind die Gebäude, hier ein Bild aus der Rohbauphase im vergangenen Jahr, höher als die üblichen vier Stockwerke in Augsburg.

Plus Soll in Augsburg höher gebaut werden? So entstünden mehr Wohnungen, sagen Immobilienbranche und Mieterverein. So haben sich die Mieten zuletzt entwickelt.

Die Immobilienbranche in Augsburg warnt angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen mit hohen Baupreisen, hohen Zinsen und gleichzeitig gestiegenen Vorgaben an Neubauten vor erheblichen Problemen schon in naher Zukunft. Aktuell sei die Bautätigkeit zusammengebrochen und ein Ende nicht in Sicht, so Stephan Deurer, Immobilienunternehmer und Sprecher des Aktivkreises Immobilien. Der Aktivkreis ist ein Branchenforum aus regionalen Immobilienunternehmen. "Wir haben die ultimative Krise", so Deurer. Gesellschaftlich werde die Wohnungsfrage wohl das wichtigste Thema in den kommenden Jahren. Und auch wirtschaftlich werde die jetzige Krise Folgen zeigen. "Wenn wir jetzt den Hebel nicht umwerfen, dann droht eine Pleitewelle", so Deurer.

Baubranche beklagt viele Vorschriften und überzogene Materialpreise

Deurer formulierte seinen Alarmruf zuletzt auf einer Diskussionsveranstaltung der Sozialfraktion vor einigen Tagen. Deurer sagte, man müsse sich die Standards beim Gebäudebau noch mal genau anschauen. "Jede Vorschrift für sich ist sinnig, aber in der Gesamtrechnung türmen sich Kostengebirge auf, die nicht mehr verarbeitbar sind." Die hohen Baukosten seien aber nicht nur durch öffentliche Vorgaben begründet, sondern auch dadurch, dass sich im Rohstoffhandel mancher nach wie vor eine goldene Nase verdiene. Und nicht zuletzt plädierte Deurer für verdichtetes Bauen. "Ohne den Wegzug der US-Streitkräfte, durch den schlagartig Wohnungen frei wurden, wäre die Situation in Augsburg viel früher eskaliert. Doch der Luxus ist jetzt beendet." Weil das Angebot an Baugrund begrenzt sei, müsse man dichter bauen. Auch in Augsburg müsse die Abstandsregelung in Abweichung von der Bayerischen Bauordnung durch eine kommunale Regelung geändert werden. "Je mehr neue Wohnungen man in den Markt schieben kann, desto eher bekommt man ihn unter Kontrolle. Es werden sich alle bewegen müssen, wenn wir bei dem Thema weiterkommen wollen."

