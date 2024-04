Pläne der Stadt Augsburg: Hitze-Anpassung ersetzt keinen Klimaschutz

Plus Schattenspendende Bäume auf Plätzen werden künftig stärker als heute dazugehören. Sie mildern aber nur ab, was in der Vergangenheit an CO₂ ausgestoßen wurde.

In Augsburg werden sich die Bürger auf mehr Hitzetage einstellen müssen. Schaut man nur auf die lokalen Gegebenheiten und lässt die globalen Folgen außen vor, scheinen die Auswirkungen überschaubar. Es wird wärmer werden, was seine angenehmen Seiten hat, aber Augsburg wird nicht zu den Landstrichen zählen, die durch den Klimawandel unbewohnbar werden. Doch die Probleme sind auch unübersehbar: Die Trockenperioden im Sommer sind ein Problem. Wenn Niederschläge kommen, dann prasseln sie künftig womöglich als Starkregen nieder. Und steigende Temperaturen sind für manche Menschen eine Belastung, von den Zerstörungen im Ökosystem einmal abgesehen.

Hitze-Anpassung in der Stadt Augsburg ersetzt keinen Klimaschutz

Sich an den Klimawandel durch mehr Schatten auf Plätzen anzupassen, ist ein richtiger Schritt der Stadt. Gleichwohl sollte aber niemand glauben, dass die Anpassung an den Klimawandel einen davon entbindet, das Klima zu schützen. Was man jetzt durch Maßnahmen wie schattenspendende Bäume auffängt, sind die Folgen der CO₂-Emissionen, die vor Jahren und Jahrzehnten ausgestoßen wurden. Das, was heute ausgestoßen wird, wird wohl Folgen nach sich ziehen, die nicht so einfach in den Griff zu bekommen sind. Klimawandel-Anpassung ist wichtig, der entscheidende Hebel zur Gestaltung der Zukunft aber ist der Klimaschutz.

