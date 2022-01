Plärrer, Festivals und Freilichtbühne: Die Veranstaltungen 2022 in Augsburg

Auch wenn Corona nicht verschwunden ist, sind dieses Jahr 2022 in Augsburg etliche Veranstaltungen geplant. Eine Übersicht.

Während der Fasching aufgrund der noch angespannten Corona-Lage abgesagt wurde, sollen dieses Jahr 2022 einige große Veranstaltungen in Augsburg stattfinden. Hier eine Auswahl an Konzerten, Kino und Co.

Brechtfestival 2022: Unter dem Motto "#Worldwide Brecht" präsentiert sich das Augsburger Brechtfestival live und digital vom 18. bis 27. Februar. Das zehntägige Festivalprogramm feiert Brecht in allen Genres mit Beiträgen aus elf Ländern in Europa, Afrika, Asien und Nordamerika.

Der Osterplärrer 2022 in Augsburg soll stattfinden

Osterplärrer in Augsburg 2022: Der schwäbische Schaustellerverband hofft, dass er endlich wieder einen regulären Oster-Plärrer veranstalten könne. Der Termin steht fest. Das Frühjahrsvolksfest auf dem Plärrer ist für den 17. April bis zum 1. Mai anvisiert. Natürlich unter Vorbehalt, wie Josef Diebold, Vorsitzender des Verbandes, auf Nachfrage sagt.

Wenn der herkömmliche Plärrer mit Bierzelten aus pandemischen Gründen doch noch nicht möglich sei, werde man sich erneut eine anderes Konzept, wie etwa zuletzt für den Plärrer-Familienpark, überlegen. "Alle unsere Alternativen haben ja gezeigt, dass sie funktionieren. Es gab keine einzige Infektionskette oder Ansteckung." Mit der Stadt Augsburg hätten die Gespräche längst begonnen. Man sei sehr zuversichtlich, so Diebold.

Der Termin für das Modular im Jahr 2022 steht bereits

Modular 2022: Noch steht das Programm für das diesjährige Modular-Festival nicht, dafür aber der Termin. Am Pfingstwochenende von Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Juni, steigt das Modular 2022 am Gaskessel in Augsburg-Oberhausen. Karten dafür gibt es bereits seit Ende letzten Jahres. Auf der Homepage www.modular-festival.de wird versprochen, dass es dort bald eine Menge an Künstlerinnen und Künstlern, Kreativen und mehr zu entdecken gibt. Im vergangenen Jahr hatte aufgrund der Pandemie ein Modular-Festle mit einer begrenzten Besucherzahl stattgefunden. 2020 war das beliebte Jugendfestival komplett abgesagt worden.

Mozartfest in Augsburg: Das Festival mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern ist von 5. bis 28. Mai geplant.

Fugger-Pavillon auf dem Rathausplatz: Das 500-jährige Jubiläum der Fuggerei wird auch in diesem Jahr noch gefeiert. Am 6. Mai werden die Fugger'schen Stiftungen den NEXT500 Pavillon auf dem Augsburger Rathausplatz eröffnen. Die Entwürfe des Pavillons sehen spektakulär aus: Wie ein in die Länge gezogenes Fuggereihäuschen wird sich die Holzkonstruktion vom Augustusbrunnen in einer geschwungenen Linie bis zum Rathaus strecken.

Besucherinnen und Besucher können sich dann fünf Wochen lang über die Fuggerei und andere Augsburger Stiftungen informieren. Der Pavillon soll zudem Ideenschmiede und Ort des Austauschs sein. Denn die Fuggerfamilie will die Idee der Sozialsiedlung ab sofort auch in andere Länder "exportieren".

Mit einem Ausstellungspavillon, der an ein Fuggereihäuschen erinnern soll, wollen die Fugger'schen Stiftungen ab Mai das 500-Jährige weiterfeiern. Foto: MVRDV-Architekten

Aufführungen auf Augsburger Freilichtbühne 2022

Lechflimmern 2022: Freunde des Kinos unter freiem Himmel kommen in diesem Sommer in Augsburg wieder auf ihre Kosten. Das Lechflimmern im Plärrerbad soll am 1. Juni 2022 starten. "Es ist relativ sicher, dass es wieder stattfinden kann", sagt Veranstalter Franz Fischer. Schließlich seien Open-Air-Bereiche entspannt, und die vergangenen Auflagen seien gut erfüllbar gewesen. Es werde wieder einige Kinopremieren geben, verspricht Fischer. Eine verrät er auch schon. Es ist der Film "Guglhupfgeschwader", der zehnte Fall der Eberhofer-Krimireihe. Schauspieler Sebastian Bezzel und die Crew werden erneut am Premierenabend in Augsburg erwartet. Das Lechflimmern dauert voraussichtlich bis zum 15. September.

La Strada 2022: Das Künstlerfestival in der Innenstadt ist im Rahmen des Augsburger Stadtsommers vom 29. bis 31. Juli terminiert.

Augsburger Freilichtbühne 2022: Das Staatstheater Augsburg bietet in diesem Sommer zwei verschiedene Stücke auf der Bühne am Roten Tor. Nachdem die Wiederauflage von "Herz aus Gold" vergangenes Jahr Corona-bedingt ausfallen musste, wird das Fugger-Musical an neun Abenden zu sehen sein. Am 17. Juli findet die erste Vorstellung statt, die letzte am 29. Juli. Zuvor aber kommt ein weiteres Musical auf die Freilichtbühne, nämlich der Cole-Porter-Klassiker "Kiss Me, Kate". Premiere ist der 18. Juni, letzter Spieltag der 9. Juli. Insgesamt stehen elf Aufführungen des Musicals in zwei Akten auf dem Programm. Auch auf der Freilichtbühne wird übrigens am 23. Juni, 25. und 30. Juli "Carmina Burana" aufgeführt.

Dieses Jahr gibt es auf der Augsburger Freilichtbühne ein Wiedersehen mit Jakob Fugger im Musical "Herz aus Gold". Foto: Jan-Pieter Fuhr (Archivbild)

Neben den Theaterveranstaltungen sind für August weitere Events auf der Freilichtbühne geplant. Wie Ekkehard Schmölz vom Stadtmarketing berichtet, sollen im Rahmen des Augsburger Stadtsommers 2022 zwischen dem 7. und 13. August vier bis fünf Konzerte stattfinden. Das genaue Programm stehe noch nicht fest.

Sommer am Kiez 2022: Dieses Jahr wird das Konzert-Festival Sommer am Kiez im Augsburger Stadtteil Oberhausen bereits zum sechsten Mal veranstaltet. "Nachdem wir 2021 als einer der wenigen Live-veranstaltungen stattgefunden haben, geben wir auch 2022 nicht auf", heißt es auf der Interseite sommeramkiez.de. Initiator Stefan Bob Meitinger und sein Team haben dieses Mal zwei Veranstaltungsorte im Blick. Vom 1. bis 30. Juli findet das Kiez-Festival mit seinen vielen Bands an seiner ursprünglichen Location, auf dem Helmut-Haller-Platz, statt. Vom 5. bis 8. August zieht das Open Air auf das Gaswerk-Gelände.

Ein weiterer kurzer Überblick über geplante Veranstaltungen

Dult: Für die Augsburger Dult 2022 stehen auch schon die Termine fest. Die Frühjahrsdult ist von 15. April bis 1. Mai geplant, die Herbstdult von 1. bis 9. Oktober.

Play Me, I'm Yours: Die Klaviere stehen vom 2. bis 25. September in der Stadt parat, um bespielt zu werden.

Turamichele-Familienfest: 24. und 25. September.

Light Nights Augsburg: Die Nacht der Lichter mit ihren farbenfrohen Installationen findet vom 21. bis 23. Oktober statt. (ina)

