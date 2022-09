Augsburg

vor 10 Min.

Plärrer-Festwirt Louis Bartmann ist tot: "Er war ein feiner Mensch"

Plus Der langjährige Festwirt am Augsburger Plärrer und frühere Chef der Sternenschenke am Christkindlesmarkt, Louis Bartmann, stirbt im Alter von 82 Jahren.

Von Michael Hörmann

Zusammensein mit guten Freunden, das war ihm immer wichtig. Noch wichtiger allerdings war ihm die enge Beziehung zu seiner Ehefrau Erika Bartmann-Oelze. Die beiden waren ein eingespieltes Team, das vielen Menschen in der Region Augsburg über Jahrzehnte vertraut gewesen ist. Louis Bartmann war Festwirt am Augsburger Plärrer, zudem betreute er 30 Jahre lang die Sternenschenke am Christkindlesmarkt. Schon vor Jahren hatte er sich aus dem Berufsleben zurückgezogen. Das gesellige Beisammensein hielt den lebensfrohen Menschen weiterhin jung. Noch in der Vorwoche war er bei seinem geliebten Montagsstammtisch bei Feinkost Kahn dabei. "Der Louis", sagt ein Weggefährte, "das war ein feiner Mensch." Kurz vor seinem 83. Geburtstag ist Louis Bartmann gestorben.

