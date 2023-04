Augsburg

21.04.2023

Plärrer geht in den Endspurt – für den Herbst ist eine große Attraktion geplant

Plus Nach einer nasskalten Woche rechnen Schausteller und Wirte noch einmal mit vielen Gästen auf dem Osterplärrer. Das Problem mit Jugendgruppen hat sich entschärft.

Der Osterplärrer in Augsburg geht am Sonntag zu Ende - mit einer gemischten Bilanz. Zwar strömten viele Menschen auf das Fest und der Andrang war speziell an den Wochenenden groß. Das oft regnerisch-nasskalte Wetter sorgte aber dafür, dass es keine Rekorde zu vermelden gibt. Zumindest am Freitag strahlte über dem Festplatz dann aber die Sonne und auch der Samstag verspricht noch warmes Frühlingswetter. Die Zelte stellen sich für dieses Wochenende noch einmal auf einen großen Ansturm ein. Das Problem mit Jugendgruppen hat sich laut Polizei entschärft. Und der schwäbische Schaustellerverband plant bereits für den Herbstplärrer - mit einer spektakulären Attraktion.

Am vergangenen Wochenende hatte es zeitweise einen Toiletten-Engpass auf dem Platz gegeben. Da beide Bierzelte wegen der vielen Besucher abends ihre Türen zeitweise schlossen, waren deren Toiletten nicht mehr zugänglich. Auch am Binswangerzelt sperrten die Sicherheitsleute zeitweise den Zugang zu den WC-Anlagen, obwohl diese eigentlich öffentlich sind. Das soll an diesem Wochenende anders sein. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) sagte unserer Redaktion, die Stadt haben den Zeltbetreiber darauf hingewiesen, dass die Toiletten für Besucher des Festplatzes stets "geöffnet und zugänglich bleiben müssen". Das sei von der Wirtsfamilie auch so zugesichert worden.

