Plärrer-Nostalgie: Wo sind Reitbahn, Schiffschaukel und Hau-den-Lukas geblieben?

Von Jörg Heinzle - vor 34 Min.

Einige Attraktionen sind vom Augsburger Plärrer verschwunden. Zuletzt hat die Reitbahn wegen des Gegenwinds durch Tierschützer aufgegeben. Was ist aus den Schaustellern geworden?

Die Reitbahn gibt es noch, sie ist zerlegt und eingelagert. Auch 15 Pferde besitzt Alexander Schubert noch, sie grasen auf der Weide bei ihm zu Hause in Achsheim im Kreis Augsburg. Eigentlich wäre er jetzt mit den Tieren unterwegs. Im Herbst war seine Schwester immer mit dem Reitsalon auf dem Augsburger Plärrer, er selbst betrieb das Ponyreiten auf der Herbstdult in Regensburg und stand im Frühjahr in Augsburg auf dem Festplatz. Doch die Reitbahn wird nicht mehr aufgebaut. 2019 reisten die Schuberts zum letzten Mal mit ihren Tieren auf die Volksfestplätze. Dann fiel in der Familie der Beschluss, das Geschäft mit dem Ponyreiten aufzugeben. Der Gegenwind durch Tierrechtler sei einfach zu groß gewesen, sagt Schubert. Auf dem Plärrer ist er immer noch, jetzt aber mit einem Ringwurf-Stand. Schuberts Reitsalon ist nicht die einzige Attraktion, die still und leise vom Plärrer verschwunden ist – auch Schiffschaukel, Kasperletheater und Hau-den-Lukas waren irgendwann einfach nicht mehr da.

