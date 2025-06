Plärrer-Parkplatz am Samstag wegen Familienfest bei Everllence gesperrt

Der Parkplatz auf dem Plärrergelände ist am Samstag, 28. Juni, gesperrt. Parken dürfen dort dann nur noch Gäste des Familientags beim Augsburger Unternehmen Everllence (vormals MAN Energy Solutions). Auch rund um das Werksgelände müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen. Wie das Unternehmen mitteilt, werden rund 15.000 Gäste zum Familientag bei Everllence erwartet.

Das Unternehmen betont, dass es sich um eine interne Veranstaltung handle. Eintritt haben nur Mitarbeiter und deren Familien. Gefeiert wird von 11 bis 18 Uhr. Wegen des großen Besucheraufkommens biete man einen Shuttle-Bus-Verkehr vom Plärrer-Parkplatz zum Unternehmen an. Der Parkplatz sei daher an diesem Tag für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Familientag bei Everllence: Kurzzeitig gilt rund um das Gelände Zone 30

Auch rund um das Werksgelände könne es zu Einschränkungen für Autofahrer kommen. „Die Sebastianstraße entlang des Everllence-Werks wird zur Zone 30, um den Verkehr in diesem Bereich zu entschleunigen“, so ein Unternehmenssprecher. Zudem würden die Ampelschaltungen in diesem Bereich angepasst. An der Kreuzung Sebastianstraße/Heinrich-von-Buz-Straße sei mit einem erhöhten Personenaufkommen zu rechnen, da hier der Haupteingang zum Gelände sei.

Everllence war bis vor wenigen Tagen unter dem Namen MAN Energy Solutions bekannt. Das Traditionsunternehmen gab sich einen neuen Namen, um sein Profil zu schärfen und sich weltweit als Systemlösungsanbieter - auch für grüne Zukunftstechnologien - stärker zu positionieren. Außerdem spart sich die Firma damit Lizenzgebühren für die Verwendung des Markennamens MAN.