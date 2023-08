Augsburg

vor 27 Min.

Die Plärrer-Schausteller hoffen jetzt auf Sonnenschein

Plus Von wegen Zuckerwatte und Prosit: Das Unwetter hat den Plärrer ordentlich durcheinandergewirbelt. Fünf Schausteller erzählen, wie sie das Unwetter erlebten.

Von Mariana Silva Lindner

Nach dem Unwetter am Wochenende kehrt am montagmittags Ruhe auf dem Plärrergelände ein. Die Atmosphäre ist geprägt von anhaltendem Regen, einer überschaubaren Besucheranzahl und einigen Fahrgeschäften und Imbissbuden, die ihre Türen geschlossen halten. Obwohl Volksfeste in der Regel unter der Woche weniger Besucher verzeichnen, wird der Andrang aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen noch weiter reduziert. In dieser ruhigen Phase finden die Schausteller Zeit, über das stürmische Wochenende zu sprechen.

Für Schaustellerin Susanne Burghard und ihr Riesenradgeschäft "Roue Parisienne", das als ältester Riesenradbetrieb Deutschlands seit 140 Jahren in Familienbesitz ist, erwies sich insbesondere der Sturm als Problem. In 48 Metern Höhe sei der Wind stärker als am Boden des Volksfestgeländes. Um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, wurden daher Maßnahmen ergriffen: Der Betrieb wurde während des Sturms eingestellt und sämtliche Gondeln entfernt. Trotzdem gab es Schäden, denn herabfallende Äste beschädigten die Abdeckungen einiger Gondeln. Und nicht nur der Sturm hinterlässt Spuren, auch der anhaltende Dauerregen: "Den abflauenden Besucherandrang merkt man schon." Dadurch, dass der Plärrer halbjährlich stattfindet, sei es für Besucher einfacher, den Plärrer einfach zu verschieben, so Burghard. Trotz allen bleibt die Dortmunderin optimistisch: "Wir sind immer gerne hier auf dem Plärrer."

