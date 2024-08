Plärrer-Umzug ohne Pferde? Organisator und Kutscher ärgern sich über Vorstoß von Aktivisten

"... dass den Pferden so etwas Spass macht." Sieht man hier nicht wieder sehr schön, was alles fälschlicherweise vermenschlicht wird. Wenn Tiere menschenähnlich gleichgesetzt werden, so ist dies definitiv der falsche Ansatz und meist schädlich für die Tiere. Kann man immer sehr ausgeprägt bei Hunden und Katzen, aber auch bei anderen Tierarten, sehen, deren Besitzer, Halter, etc. diese Tiere als Kindersatz o.ä. verhätscheln und mästen.