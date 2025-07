Planetarium Augsburg lädt zur „geordneten Abrissparty“

Der Himmel muss warten: Nach 35 Jahren wird im August das Augsburger Planetarium erneuert. Vom 11. bis 21. August bleibt es deshalb für die Öffentlichkeit geschlossen. Vorher können sich die Gäste aber noch auf besonderem Weg verabschieden: mit einer „geordneten Abrissparty“, in deren Rahmen man sich ein Erinnerungsstück sichern kann.

Im Februar vor einem Jahr feierte das Augsburger Planetarium seinen 35. Geburtstag. Weltweit war die Technik, die den Blick in einen künstlichen Sternenhimmel ermöglichte, da schon etwas älter: 1923 präsentierte die Firma Zeiss erstmals einen Sternenprojektor, mit dem man das All auf eine Leinwand projizieren konnte. Zwei Jahre später gab es im Deutschen Museum München die erste öffentliche Vorführung in einer Planetariumskuppel.

Die Augsburger Einrichtung in den Augusta-Arkaden (ehemals Ludwigpassagen) hat viele Fans. Es gibt Shows für Kinder und Familien, für Interessierte, die tiefer in die Wissenschaft einsteigen wollen, aber auch für Besucher, die lieber mit Musik und Shows unterhalten werden wollen. All diese Besucher müssen im Sommer nun für eineinhalb Wochen pausieren: Von 11. bis 21. August bleibt das Planetarium geschlossen. In dieser Zeit werden alle Sitze, Teppiche und Wandbespannungen ausgetauscht.

Augsburger Planetarium gibt seine alten Sitze ab

Die neuen Räume erhalten im Anschluss ein neues Farbschema, die Sitze werden bequemer, der Kupelsaal wird optisch erneuert, versprechen die Verantwortlichen Markus Steblei und Ines Kaiser-Bischoff. Und sie haben einen kleinen Trost für ihre Besucher: Die Sitze werden nach der letzten Vorstellung am 10. August ab 19.30 Uhr ausgebaut und an Interessenten abgegeben. Die Voraussetzung: Wer sich einen Platz sichern will, muss ihn selbst abbauen und abtransportieren.

Wer Interesse an einem Stuhl hat, sollte sich im Vorfeld per Mail (sitze@s-planetarium.de) melden, um Details abzuklären und einen Termin auszumachen.

Die letzte Vorstellung im Planetarium ist am Sonntag, 10. August, um 18 Uhr, gezeigt wird dann „Queen - Heaven“. Nach dem Umbau geht es am 22. August mit zwei besonderen Vorstellungen weiter. Um 18 Uhr erläutert Planetariumsleiter Markus Steblei den aktuellen Sternenhimmel, um 19.30 Uhr informiert Jessica Treffler über „Sagen und Mythen des Sommer-Himmels“. (AZ/nip)