Augsburg

18:30 Uhr

Planung für Sommernächte läuft – bekommt das Theaterviertel ein eigenes Fest?

Plus Die Augsburger Sommernächte sind bald Thema im Stadtrat. Schon jetzt zeigt sich: Eine Ausweitung in die Ludwigstraße scheint eher schwierig.

Von Stefan Krog

Eine Ausweitung der Sommernächte aufs Theaterviertel scheint zumindest in diesem Jahr eher in die Ferne zu rücken. Das ist im Vorfeld der Stadtratssitzung am Donnerstag aus unterschiedlichen Richtungen zu vernehmen. Ein Punkt scheinen die Verkehrsprobleme im Zusammenspiel mit diversen Sommerbaustellen am Graben und in der Karolinenstraßen zu sein, die durch eine Sperrung der Karlstraße/Grottenau ausgelöst würden. Welchen Beschlussvorschlag das Wirtschaftsreferat und die Stadt-Tochter Augsburg Marketing als Veranstalterin des Stadtfests präsentieren werden, ist aber noch unklar. Schriftliche Unterlagen sollen erst zur Stadtratssitzung vorliegen. Die Initiative "Theaterviertel jetzt" und die "Club & Kulturkommission", die sich für eine Ausweitung des Stadtfests von der Maximilianstraße ins sogenannte Theaterviertel ausgesprochen hatten, bauen indes schon einmal vor.

