Planungen für 136 Wohnungen in Firnhaberau gehen voran

Am Luchsweg plant die Siedlungsgenossenschaft Firnhaberau Reihen- und Mehrfamilienhäuser. Im Viertel hält sich die Freude darüber in Grenzen.

Die Planungen für die 136 Wohnungen, die die Siedlungsgenossenschaft Firnhaberau im Bereich Luchsweg bauen möchte (wir berichteten), werden nach jahrelangem Vorlauf konkreter. Der Bauausschuss des Stadtrats beschloss zuletzt den Start des Bebauungsplan-Verfahrens, das Baurecht für die Wohnungen auf einer Ackerfläche am nördlichen Siedlungsrand schaffen soll. Geplant sind sechs Mehrfamilienhäuser und 48 Reihenhäuser. Auch eine sogenannte Mini-Kita mit zehn bis zwölf Plätzen soll in dem Quartier Platz finden. Geplant sind auch Freiflächen, die auch für das Bestandsviertel zur Verfügung stehen sollen.

Das Projekt ist im Stadtteil nicht unumstritten, weil Anwohner mehr Verkehr durch die neuen Wohnungen fürchten. In der Vergangenheit wurde auch die Forderung nach einer neuen Erschließungsstraße laut. Ein Verkehrsgutachten vom Mai dieses Jahres kommt aber zum Ergebnis, dass der Verkehr über Siedler- und Luchsweg geführt werden kann, ohne dass es zu Problemen kommt. Auch eine Verlegung der Buslinien aus dem Siedlerweg sei nicht nötig.

In Augsburg-Pfersee sollen Wohnungen und eine Kita entstehen

Die Genossenschaft hofft auf das Projekt, um im Stadtteil auch Angebote für Senioren und mehr Wohnraum für Familien schaffen zu können. Die Ackerflächen gehören der Siedlungsgenossenschaft. Genossenschaften bieten deutlich günstigeren Wohnraum als auf dem freien Mietmarkt, weil sie keine Gewinne erzielen wollen. Wer dort wohnen will, muss eine einmalige Einlage bezahlen und eine monatliche Nutzungsgebühr.

Einen Zwischenstand gab es im Ausschuss auch zu dem geplanten Wohnungsbauprojekt mit etwa 80 Wohnungen zwischen Eberle- und Deutschenbaurstraße in Pfersee. Hier sollen frei finanzierte Wohnungen und eine Kita entstehen. Die ehemalige Fabrikhalle der Firma Castro, die sich dort vor dem Umzug des Unternehmens an den Flughafen befand, wurde bereits abgerissen. Die Überlegungen für die Wohnbebauung laufen ebenfalls seit mehreren Jahren, im günstigsten Fall könnte gemessen am aktuellen Verfahrensstand 2024 Baurecht herrschen. (skro)