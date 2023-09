Augsburg

Planungen für Bebauung des Fujitsu-Parkplatzes werden konkreter

Plus Auf dem ehemaligen Fujitsu-Areal entsteht ein Gewerbequartier mit bis zu sechsstöckiger Bebauung. Ein großer Teil der Bäume muss wohl gefällt werden.

Die Pläne für eine Bebauung des Firmenparkplatzes des ehemaligen Fujitsu-Computerwerks an der Bgm.-Ulrich-Straße in Augsburg werden konkreter. Wie berichtet will die Walter AG als Eigentümerin des ganzen Areals dort in Nachbarschaft zu den Fabrikgebäuden, die inzwischen anderweitig genutzt werden (unter anderem wird dort an Künstlicher Intelligenz gearbeitet), ein Gewerbequartier schaffen. Vorgesehen sind dort bis zu sechsgeschossige Gebäude, die um eine zentrale Grünachse gruppiert werden. Autos sollen in Tiefgaragen bzw. in einem Parkdeck untergebracht werden. Vorgesehen ist auch eine Kindertagesstätte.

Im Bauausschuss des Stadtrats wurden die Planungen, die jetzt in einen Bebauungsplan gegossen werden, begrüßt. "Wir schaffen so einen sparsamen Umgang mit Fläche, weil es keine Neuversiegelung geben wird, um neue Gebäude zu errichten", so Baureferent Steffen Kercher. Nachteil sei aber, dass Bäume gefällt werden müssen. Hintergrund ist, dass der Parkplatz mit Bäumen bepflanzt ist. Insgesamt gibt es auf dem Areal 418 Bäume. Wie viele genau fallen müssen, ist noch unklar, allerdings dürfte es sich um eine dreistellige Zahl handeln.

