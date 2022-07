Plastikwelle in der Altstadt zeigt das Müllproblem auf

Anlässlich der Kanu-WM werden drei Kunstinstallationen in der Augsburger Altstadt gezeigt. Welche Ideen dahinterstecken.

Das Wasser ist während der Kanu-WM einmal mehr Thema in Augsburg. Im Rahmen des kulturellen Rahmenprogramms zu der Weltmeisterschaft werden drei Kunstinstallationen in der Augsburger Altstadt gezeigt. Es ist ein Kooperationsprojekt, initiiert vom Büro für Nachhaltigkeit der Stadt Augsburg.

Plastikwelle und Co. sollen in Augsburg Aufmerksamkeit schaffen

Unter der Anleitung des Makerspace "Das Habitat Augsburg" haben vier Studierende der Hochschule Augsburg die Kunstinstallationen konzipiert und in Kooperation mit Akteurinnen und Akteuren der Lokalen Agenda 21 in der Altstadt umgesetzt. Vom Park am Roten Tor bis hin zur Stadtmetzg sollen Passanten damit auf drei große Herausforderungen aufmerksam gemacht werden: Die erste Installation trägt den Namen "Öl, das ich rief – die Müllwelle" und stellt eine riesige Plastikwelle dar, die den verschwenderischen Umgang mit Kunststoff und den Plastikmüll in Gewässern visualisiert. Dieses Kunstwerk befindet sich bei Sankt Ursula.

Künstler Stefan Kaindl verarbeitete 100 Kilogramm Plastikmüll – so viel, wie statistisch drei Bundesbürger jährlich produzieren. Die zweite Installation "Hängengelassen – die Altkleiderwelle" befindet sich in der Pfladergasse. Gebrauchte Kleider mit Zahlen über Opfer und Folgen der weltweiten Textilindustrie sollen zum Nachdenken über das Problem der Fast Fashion und des eigenen Konsumverhaltens anregen.

Die dritte Installation "Soziale Ungleichheit – die Solidaritätswelle" befindet sich vor der Stadtmetzg. Sie zeigt auf mehreren Tafeln, welche Möglichkeiten es gibt, sich in Augsburg zu engagieren. (ziss)

