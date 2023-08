Play me, I'm yours: Die "Sommerklaviere" stehen bald wieder in Augsburg

Seit sieben Jahren beleben Klaviere auf Augsburger Plätzen im Sommer die Stadt. Spielen darf jeder. Diesmal werden die Instrumente aber auch zu Ausstellungsstücken.

Manches macht unter freiem Himmel gleich noch mehr Freude: Lesen im Hofgarten, eine Yogastunde in den Augsburger Torwall-Anlagen oder auch Klavierspielen am Holl-Platz. Klavier spielen? Ganz genau. Man muss nämlich kein Solist beim Jazzsommer oder den Fronhof-Konzerten sein, um einmal Open-Air den Flohwalzer oder Rachmaninoff anstimmen zu können. Dafür sorgt die Stadt Augsburg mit einem Sommer-Ereignis, das inzwischen zur Tradition geworden ist und diesmal doch Neues bietet.

Die Aktion "Play me, I'm yours" gibt es seit sieben Jahren in Augsburg

"Play me, I'm yours" (Spiel mich, ich bin dein) heißt die Aktion, die seit sieben Jahren bis in den Herbst hinein offenlegt, wie talentiert einige Augsburgerinnen und Augsburger sind. Über mehrere Wochen sind im Rahmen des Projekts Klaviere auf Plätzen in der Stadt aufgestellt. Schüler, Vereine, Künstler und andere Akteure können sich bewerben, um eines der Instrumente zu gestalten. So macht nicht nur Zuhören, sondern auch Hinsehen Spaß. Fans der Aktion allerdings wissen: Das führte in so manchem Sommer schon zu Problemen.

Meistens nämlich hat man gar nicht die Zeit, sich alle Klaviere anzusehen. Die Stadtmarketing-Gesellschaft Augburg-Marketing scheint das ebenfalls bemerkt zu haben, weshalb sie dieses Jahr eine neue Idee umsetzt: Bevor die Klaviere Anfang September an ihre Einsatzorte gebracht werden, sind sie in einer Pop-Up-Kunstausstellung im Helio-Center am Hauptbahnhof zu sehen. Ganz wie beim Märchen vom tapferen Schneiderlein schlägt Augsburg Marketing hier zwei Fliegen mit einer Klappe: Dem Helio, dem es bekanntlich an Laufkundschaft fehlt, könnten so ein paar neue Besucher zugeführt werden, die wiederum nicht durch die Stadt tingeln müssen, um alle Klaviere zu sehen.

Klaviere stehen bis zum 31. August im Helio Center

Bis zum 31. August stehen die Klaviere nun also im Helio Center, täglich von 8 bis 23 Uhr können sie dort besichtigt werden. Danach geht's raus in die freie Wildbahn, wo die Instrumente von 1. bis 24. September für talentierte Spielerinnen und Spieler bereitstehen. Jeder darf sie nutzen, ob Anfänger oder Profi. Zuhören macht eigentlich immer irgendwie Spaß - schon allein, weil manches unter freiem Himmel gleich viel schöner ist... (nip)

