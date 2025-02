Plötzlich gibt der Boden nach: Mann fällt in Altstadt in drei Meter tiefes Loch

Die Wittners aus Bamberg kommen gerne nach Augsburg. Die Stadt gefällt ihnen. Beim letzten Besuch verbinden sie das Nützliche mit dem Schönem: Sie möchten einen inserierten Wohnwagen begutachten und die Puppenkiste anschauen. Doch auf dem Weg durch die Altstadt passiert Unglaubliches. Auf einem Gehweg tut sich unter ihren Füßen plötzlich ein klaffendes Loch auf. Während Maria Wittner nur mit einem Bein einbricht, verschwindet ihr Mann nahezu ganz in der Öffnung. Die Ermittlungen in dem bizarren Fall, der nun ein Jahr zurückliegt, wurden erst kürzlich eingestellt. Wittner, der durch die Folgen gesundheitlich bis heute beeinträchtigt ist, ist ungehalten. Er sieht die Stadt in der Verantwortung.

