Politik möchte Werbung für Großwildjagd auf Messe in Augsburg verbieten

Bereits bei der Messe "Jagen und Fischen" gab es Proteste von Tierschützern. Nun legen Parteien nach. Aber nicht alle Stadträte ziehen mit.

Die Messe "Jagen und Fischen" hatte das Messejahr in Augsburg eröffnet. 25.000 Besucherinnen und Besucher wurden bei der dreitägigen Veranstaltung gezählt. Acht Gäste kamen zu einer nicht angemeldeten Demonstration in die Messehallen. Sie kritisierten, dass bei der "Jagen und Fischen" Werbung für Großwildjagden gemacht werde. Die Tierschützer zogen danach davon. Nun kommt Unterstützung für das Anliegen aus einem breiten Bündnis des Augsburger Stadtrats. Die Kommunalpolitiker fordern, dass die Richtlinien für die Messe geändert werden. Zwei Stadträte halten derzeit dagegen.

Bereits während der "Jagen und Fischen" in Augsburg gab es Kritik

Die "Jagen und Fischen" in Augsburg gilt als eine der größten Messen ihrer Art in Süddeutschland. Auf der Messe im Januar wurden trotz lautstarker Kritik Jagdreisen und Trophäenjagden angeboten, teils mit in Deutschland verbotenen Jagdmethoden, heißt es.

Die Großwildjagd sei nicht nur aus ethischen Gründen fragwürdig, sondern auch aus ökologischer Sicht, sagen die Augsburger Kommunalpolitiker in einem gemeinsamen Antrag. CSU, Grüne und Soziale Fraktion sind dabei. Hinzu kommen Stadträtinnen und Stadträte von Generation Aux, Die Partei, ÖDP, Freie Wähler sowie die parteilose Stadträtin Margarete Heinrich.

Zwei Stadträte halten das Werbeverbot für überzogen

Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg) und Lars Vollmar (FDP) beteiligen sich nach eigenen Angaben nicht an dem fraktionsübergreifenden Antrag des Augsburger Stadtrats. Man teile die Kritik am Jagdtourismus, halte ein Werbeverbot in Augsburg aber für wirkungslose Symbolpolitik. "Ich kann verstehen, dass man angesichts des Leids, das mit vielen Jagdtrophäen einhergeht, unbedingt etwas unternehmen möchte. Aber machen wir uns nichts vor: Diese Tierquälerei in anderen Ländern hört nicht auf, nur weil wir sie in Augsburg unsichtbar machen. Ein Verbot hat etwas von "Aus den Augen – aus dem Sinn", so Vollmar.