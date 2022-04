Polizei beendet die Fahrt von vier betrunkenen Männern in Augsburg

Sämtliche Kontrollen fanden nach Mitternacht statt. Ein Autofahrer war im Alten Postweg in einem Gleisbett gelandet.

Es ist keine gute Idee, alkoholisiert am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Polizei hat ein wachsames Auge. Am Wochenende wurden vier Betrunkene aus dem Verkehr gezogen. In drei Fällen waren die Verkehrsteilnehmer mit einem E-Scooter unterwegs. Sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Innenstadt Am Samstag gegen 1.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem E-Scooter am Kitzenmarkt über mehrere rote Lichtzeichenanlagen und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Der 21-Jährige wurde daher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim 19-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille. Die Fahrt war daher für den 21-Jährigen beendet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Hochfeld Am Sonntag gegen 3 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw am Alten Postweg in ein Gleisbett und blieb darin stecken. Der 45-Jährige wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Fahrt war somit für den 45-Jährigen beendet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem musste der Pkw aus dem Gleisbett geborgen werden. Am Gleisbett, sowie am Pkw entstand kein Sachschaden.

Göggingen In der Nacht auf Sonntag fuhren ein 23-Jähriger und ein 22-Jähriger mit einem E-Scooter auf der Gabelsberger Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Aufgrund der unsicheren Fahrweise wurden beide einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wurde beim 23-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Pfersee Am Sonntag gegen 3 Uhr wurde ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer an der Deutschenbaurstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Fahrt war daher für den 24-Jährigen beendet. (möh)