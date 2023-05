Polizei bemerkt anhand der Videoüberwachung Schlägerei am Kö

Über die Videoüberwachungsanlage ist die Augsburger Polizei auf einen Vorfall am Königsplatz aufmerksam geworden.

Der Augsburger Königsplatz wird seit über vier Jahren mit Videokameras überwacht. Über Monitore in der Einsatzzentrale und in der Polizeiinspektion-Mitte können Beamtinnen und Beamte den Platz in Echtzeit in Augenschein nehmen. In der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr beobachtete die Polizei am Königsplatz eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Dabei schienen beide befreundet zu sein, so die Polizei. Doch der 20-Jährige und der zwei Jahre ältere Mann gerieten in Streit. Laut Polizei schubsten, schlugen und traten sie sich gegenseitig. Zwei Augenzeugen trennten die beiden, ehe die Polizei eintraf.

Die Beamten sprachen den Männern einen Platzverweis aus. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (ina)