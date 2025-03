Polizei bemerkt betrunkene Fahrer an A8-Raststätte

Eine Polizeistreife hat am Sonntag an der Rastanlage Augsburg-Ost an der A8 verhindert, dass zwei Männer alkoholisiert mit ihren Kleintransportern fuhren.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 30-Jährigen auf der Rastanlage (Fahrtrichtung Stuttgart), als er zu seinem Kleintransporter lief. Dabei stellten die Polizisten fest, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von rund 2,5 Promille.

15 Minuten später bemerkten die Einsatzkräfte einen 57-Jährigen, der gerade Alkohol vor seinem Kleintransporter trank. Da der Mann anschließend offenbar fahren wollte, wurde auch er überprüft. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Fahrer ein Alkoholwert von rund 1,4 Promille gemessen.

Die Beamten unterbanden die Fahrten beider Männer. Strafrechtliche Konsequenzen drohen ihnen keine, heißt es. (ina)