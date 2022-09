Polizei bittet nach Unfallfluchten um Zeugenhinweise

Zwei Unfallverursacher sind geflüchtet. In einem Fall brachte ein unbekannter Autofahrer einen Rollerfahrer zum Stürzen.

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Innenstadt im Bereich Oberer Graben/Neuer Gang. Der Unfallflüchtige fuhr mit seinem Auto laut Polizei verbotswidrig vom Neuen Gang nach links in den Oberen Graben und übersah dabei einen 16-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad. Dieser musste stark abbremsen und stürzte. Der Zweiradfahrer blieb unverletzt, am Roller entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr nach Angaben der Polizei einfach davon, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen Golf (wahrscheinlich Golf 7) gehandelt haben. Angaben zum Kennzeichen oder dem Fahrzeugführer konnten nicht gemacht werden. Zeugen zum Unfall sollen sich unter 0821/323 2710 melden.

Der Polizei in Pfersee wurde eine beschädigte Straßenlaterne im Bereich Kobelweg mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Laterne quer über dem Fußweg lag und vermutlich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, umgefahren wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Der Unfall müsste sich zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 5 Uhr, ereignet haben. Die Ermittlungen zur Unfallflucht wurden aufgenommen. Zeugenhinweise unter 0821/323 2610. (ina)