Polizei entdeckt Auto eines Unfallflüchtigen in einer Werkstatt

Unfall passierte an einer Baustelle. Fahrzeugteile, die am Boden lagen, führen auf die Spur des Verursachers.

Erfolg für die Unfallfluchtermittler der Augsburger Polizei: Sie fanden das Unfallauto in einer Werkstatt in Lechhausen. Wie die Polizei informiert, stellte am Montag ein Mitarbeiter einer Baustelle in der Meraner Straße Schäden in einem niedrigen dreistelligen Bereich an einem Bauzaun und zwei Paletten mit Pflastersteinen fest. Der Schaden war augenscheinlich durch einen Pkw aus bislang unbekanntem Grund verursacht worden.

Die Suche der Polizei konzentrierte sich auf einen weißen Opel Astra

An der Unfallstelle selbst wurden diverse Fahrzeugteile gefunden. Die erfahrenen Unfallfluchtermittler der Augsburger Verkehrspolizei nahmen die Ermittlungen auf. Überprüfungen und Abgleich der Fahrzeugteile konzentrierten die Suche auf einen weißen Opel Astra.

Weitere Ermittlungen führten dann zum tatsächlichen Unfallfahrzeug. Der Fahrzeughalter wollte den Opel zum Überprüfungszeitpunkt in einer Kfz-Werkstatt reparieren lassen. Er staunte nicht schlecht, als die Unfallfluchtfahnder noch vor der Instandsetzung des Fahrzeugs vor der Tür standen. Unfallverursacherin war vermutlich ein Familienmitglied, das sich nun wegen „Unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ verantworten muss. (möh)