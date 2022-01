Polizei ergreift einen Ladendieb – der leistet "erheblichen Widerstand"

Ein Ladendieb soll in Augsburg Lebensmittel gestohlen und bei einer Kontrolle der Polizei Widerstand geleistet haben. Der Mann befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand.

Ein 38-jähriger Mann soll am Montag gegen 19 Uhr mehrere Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Heinrich-von-Buz-Straße gestohlen haben. Anschließend flüchtete er den Angaben der Polizei zufolge zu Fuß. "Eine Streifenbesatzung konnte den Täter nach kurzer Zeit in der näheren Umgebung stellen", berichtet ein Sprecher der Polizei. Als die Beamten ihn kontrolliere wollten, soll der Mann versucht haben, zu flüchten. Er leistete laut Polizei "erheblichen Widerstand" gegen die Beamten. Da der 38-Jährige sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, kam er in das Bezirkskrankenhaus. (jaka)