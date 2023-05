Polizei ermittelt einen jungen Unfallflüchtigen

18-Jähriger fährt zwei Pfosten um und entfernt sich von der Unfallstelle. Zeugen geben Hinweis auf das Kennzeichen.

Die Polizei in Augsburg stellte einen Mann, der eine Unfallflucht begangen hatte. Zeugen führten die Polizei auf die Spur des Fahrers.

Am Donnerstag verursachte ein 18-Jähriger im Bereich der Rote-Torwall-Straße einen Unfall und flüchtete anschließend, so die Polizei. Gegen 19.40 Uhr teilte ein Passant bei der Polizei den Unfall mit. Bei Eintreffen der Streife war jedoch kein Fahrzeug mehr vor Ort.

Im Unfallauto saß ein weiterer Mann

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 18-Jährige gemeinsam mit einem Beifahrer in einem silbernen Audi die Remboldstraße in Richtung der Rote-Torwall-Straße. Da der Autofahrer zu schnell unterwegs war, so die Polizei, kam er im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Er kollidierte im Grünstreifen mit zwei Betonpollern.

Dort kam der Wagen zum Stehen. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Dank Zeugenhinweisen wurde der 18-Jährige wenig später ermittelt. Die Polizei sucht weitere Zeugen. (möh)