Polizei ermittelt nach drei Raubdelikten im Stadtgebiet Augsburg

Mehrere Männer sind in den vergangenen Tagen in Augsburg Opfer von bislang unbekannten Tätern geworden, die Gewalt anwendeten und Gegenstände stehlen wollten. Die Kripo sucht Zeugen.

Mehrere Raubdelikte haben sich in den vergangenen Tagen im Augsburger Stadtgebiet ereignet. Laut Polizei wurden dabei jeweils Passanten auf offener Straße bedroht, attackiert und auch verletzt. In allen Fällen sind die Täter bisher unbekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag stieß laut Polizei ein bislang unbekannter Täter einen 19-Jährigen in der Augsburger Straße in Pfersee vom Fahrrad und stahl ihm diverse Gegenstände aus seinem Rucksack. Gegen zehn Uhr war der junge Mann der Darstellung zufolge mit seinem Fahrrad auf der Augsburger Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe des Edekas kam es zu dem Raub. Der 19-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, er wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Bereits am Freitag war es in der Hammerschmiede zu einem Raub gekommen. Gegen 20 Uhr forderten nach Darstellung der Polizei "vier bis fünf bislang unbekannte Jugendliche in einer Grünanlage in der Friedl-Urban-Straße Bargeld von einem 25-Jährigen". Als er sich weigerte, schlug ihn einer der bislang unbekannten Täter. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter räuberischer Erpressung und eines Körperverletzungsdeliktes.

Raub in Augsburg: Polizei ermittelt nach mehreren Fällen

Wiederum am Sonntag lockten drei bislang unbekannte Täter einen 21-Jährigen gegen 2.45 Uhr Am Perlachberg in der Innenstadt in eine Gasse, wie die Polizei berichtet. "Hier schlug einer der bislang unbekannten Täter den 21-Jährigen, bedrohte ihn und forderte die Herausgabe seines Telefons." Anschließend flüchteten die drei unbekannten Täter und der 21-Jährige verständigte die Polizei, die jetzt wegen eines Raubdeliktes und Bedrohung ermittelt.

Die Zahl der Raubdelikte hat in Augsburg in den vergangenen Jahren zugenommen - von 102 Fällen im Jahr 2019 auf 141 Fälle im vorigen Jahr. Überfälle auf offener Straße - wie in den drei aktuellen Fällen - gab es im vorigen Jahr laut Polizei 36. Auch hier zeigt die Tendenz der vergangenen Jahre leicht nach oben. Zuletzt wurden rund 61 Prozent der angezeigten Fälle von Straßenraub in Augsburg durch die Polizei aufgeklärt. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Bei mehr als einem Drittel der Taten blieben die Hintergründe ungeklärt.

In allen drei Fällen nimmt die Kriminalpolizei Augsburg Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (jaka)