Polizei ermittelt nach drei Unfallfluchten im Augsburger Stadtgebiet

An mehreren Stellen im Augsburger Stadtgebiet kommt es zu Unfällen, ohne dass sich die Verursacher darum kümmern. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Wegen aktueller Fälle von Unfallfluchten im Augsburger Stadtgebiet hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurde am vergangenen Dienstag in Göggingen zwischen 8 und 16 Uhr ein geparkter Ford in der Carl-Zeiss-Straße an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Täter flüchtete, ohne sich um den Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich zu kümmern. Am Mittwoch touchierte ein bislang unbekannter Täter einen grauen Honda im Frontbereich in der Wertinger Straße im Bärenkeller. Der Vorfall ereignete sich zwischen 7.30 und 18.30 Uhr und verursachte einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten in Augsburg

Am vergangenen Donnerstag touchierte ein bislang Unbekannter einen geparkten Opel in der Drentwettstraße in Oberhausen zwischen 14 und 19.30 Uhr. Hierbei entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen – telefonisch unter 0821/323-2510 oder 0821/323-2710. (kmax)