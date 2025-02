Am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Zollernstraße eingebrochen. Laut Polizei entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3233821 entgegen. (klijo)

