Polizei ermittelt nach mehreren Fällen von Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 15 und 17.30 Uhr einen geparkten Honda in der Untersbergstraße in Hochzoll beschädigt. „Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, berichtet die Polizei. Es entstanden am Honda vorne links Kratzer. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich, heißt es weiter von der Polizei, die wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt und Zeugen bittet, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. Einen vergleichbaren Fall gab es in Oberhausen im Zeitraum von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr. Hier touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten grünen BMW in der Seitzstraße und floh danach. Am BMW entstand an der Frontstoßstange ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. (jaka)

