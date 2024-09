Polizei ermittelt nach Pyrotechnik-Einsatz bei FCA-Spiel

Bei dem Fußballspiel des FC Augsburg gegen Mainz ist es nach Polizeiangaben am Freitag, 20. September, gegen 22 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Pyrotechnik in der WWK-Arena gekommen. Den Angaben der Polizei zufolge zündeten mehrere vermummte Täter zu Beginn der zweiten Halbzeit pyrotechnische Gegenstände im Bereich der Nordtribüne. „Hierbei erlitt eine 27-Jährige Verbrennungen im Kopfbereich und eine 20-Jährige eine Rauchgasvergiftung“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Besucher des Stadions, die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können, um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)

Pyrotechnik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis