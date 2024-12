Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

In der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter einen grauen Hyundai Tucson in der Widderstraße in Lechhausen zerkratzt. „Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro“, berichtet die Polizei, die um Hinweise unter der 0821/323-2310 bittet. Ein ähnliches Delikt ereignete sich in Pfersee im Zeitraum von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 15 Uhr, in der Hessenbachstraße. Hier beschädigte ein Unbekannter einen Schaukasten. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachbeschädigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis