Polizei ermittelt nach Unfallfluchten in Göggingen und Univiertel

Im Augsburger Süden werden Fahrzeuge beschädigt, ohne dass sich Verantwortliche melden. Die Polizei sucht nach den Vorfällen in Röntgen- und Salomon-Idler-Straße Zeugen.

In den Augsburger Stadtteilen Göggingen und Univiertel sind zwei Fahrzeuge beschädigt worden, ohne dass sich die Verantwortlichen gemeldet hätten. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich eine Unfallflucht am vergangenen Mittwoch in der Röntgenstraße auf Höhe der Hausnummer 12. Ein grauer Hyundai, der dort zwischen 13 und 14 Uhr geparkt war, wurde am rechten Kotflügel durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 200 Euro.

Unfallflucht in Röntgen- und Salomon-Idler-Straße: Polizei Augsburg ermittelt

Ebenfalls angefahren wurde ein blauer VW, der am vergangenen Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr in der Salomon-Idler-Straße 18 abgestellt worden war. Der Schaden, der an der linken Seite des Fahrzeugs entstand, wird auf rund 1000 Euro geschätzt. In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Augsburg Süd um Mithilfe. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-2710 melden. (kmax)