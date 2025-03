Polizei ermittelt nach Unfallfluchten in Oberhausen und Haunstetten

Die Polizei ermittelt in drei Fällen der Unfallflucht. Am vergangenen Donnerstag zwischen 18.20 Uhr und 18.40 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person in der Sallingerstraße einen weißen Seat Cupra. Der Seat parkte am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Ebenfalls in Oberhausen fuhr am vergangenen Freitag zwischen 17.20 Uhr und 17.40 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen VW Sharan auf einem Supermarktparkplatz in der Diedorfer Straße an. Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232510 um Hinweise.

Im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, hat zudem eine bislang unbekannte Person einen blauen Opel Astra in der Martinistraße (50er Bereich) in Haunstetten an der vorderen linken Seite beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt hier ebenfalls wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3232710 entgegen. (klijo)