Polizei ermittelt nach Unfallfluchten in Pfersee und Oberhausen

Im Zeitraum von Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Uhlandstraße den Seitenspiegel eines roten Mitsubishi Space Star beschädigt. Laut Polizei fuhr der Unbekannte offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt unter der Telefonnummer 0821/3232610 Hinweise entgegen.

Zudem ist ein bislang unbekannte Täter an Heiligabend zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr gegen einen roten Opel Astra in der Eschenhofstraße gefahren. Der Unbekannte fuhr ebenfalls weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 0821/3232510. (klijo)