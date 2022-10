Polizei ermittelt unfallflüchtigen Mercedes-Fahrer

Der 50-Jährige soll auf der B17 in Augsburg einen Seat touchiert haben, mit fatalen Folgen für dessen Fahrer.

Ein Zeuge half der Polizei, einen mutmaßlichen Unfallfahrer auf der B17 zu ermitteln. Am Samstag wurde ein 21-Jähriger gegen 0.40 Uhr mit seinem Seat auf der B17 offenbar von einem Mercedes-Fahrer auf Höhe Kobelweg touchiert, so die Polizei. Der 21-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen einen Schutzzaun.

Der Mercedes-Fahrer fuhr weiter, so die Polizei. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Vorfall. Durch seine Informationen konnte wenig später das beteiligte Fahrzeug sowie der mutmaßliche Fahrer ermittelt werden. Eine Polizeistreife traf den 50-Jährigen an seiner Wohnadresse an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus soll klären, ob der Mann vor oder nach dem Unfall Alkohol konsumiert hat. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Seat entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Am Mercedes dürfte ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt. (eva)