Polizei ermittelt wegen Diebstahlserie in Inningen

Im Augsburger Stadtteil Inningen wurden mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Die Polizei gibt Tipps.

Im Augsburger Stadtteil Inningen ist es in den zurückliegenden Tagen zu einer Diebstahlserie gekommen. Nach Auskunft der Polizei wurden Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen gestohlen. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich besser schützen kann. Die jüngsten Autoaufbrüche ereigneten sich in der Hohenstaufenstraße und der Weizenstraße in Inningen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen. Falls dies doch notwendig ist, lassen sie diese Gegenstände nicht sichtbar im Auto liegen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Auto auch tatsächlich versperrt ist. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. (möh)