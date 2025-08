Polizei ermittelt wegen falschem Radweg

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Amtsanmaßung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem Unbekannte in der Nacht auf Dienstag am Katzenstadel eigenmächtig eine Radspur auf etwa 40 Metern Länge markiert haben (wir berichteten). Die Urheber dürften dem Kreis des Klimacamps zuzuordnen sein. Die Polizei geht von einem Schaden von 5000 Euro aus. Die Reinigungsarbeiten würden mit erheblichem Aufwand verbunden sein. Man versuche nun, die Verantwortlichen zu ermitteln.

Die Polizei wies am Mittwoch darauf hin, dass das dauerhafte Bemalen einer Straße grundsätzlich strafbar ist. Im konkreten Fall gehe davon auch eine Gefahr aus, weil Radler sich in falscher Sicherheit wiegen könnten, wenn sie dort unterwegs sind. Ob die üblichen Standards dort aber eingehalten sind, sei offen, betont die Polizei. Auch ob die nötige Restbreite der Fahrbahn für Autofahrer ausreicht, ist offen.

Die unbekannten Aktivisten hatten argumentiert, dass der Platz zwischen den Verkehrsmitteln in Augsburg ungleich verteilt sei, und zwar klar zugunsten des Autos. Die Polizei rief am Mittwoch alle Verkehrsteilnehmer zu Rücksichtnahme auf. Autofahrer müssten beim Überholen innerorts mindestens 1,5 Meter Abstand zu Fußgängern, Radlern und E-Scooter-Fahrern einhalten. (skro)