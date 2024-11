Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen in der Innenstadt

In der Innenstadt sind in den vergangenen Tagen mehrere Sachbeschädigungen verübt worden. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Gebäude und ein Auto im Bereich der Kirchgasse mit Farbe. Ersten Schätzungen zufolge entstand dabei ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Im Zeitraum von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, beschmierten bisher ebenfalls unbekannte Täter einen Weihnachtsmarktstand mit Farbe. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232110 um Hinweise.

Am Freitag gegen 22 Uhr hat zudem ein 24-Jähriger mehrere Wände eines Lokals in der Dominikanergasse mit Farbe beschmiert. Anschließend floh der Mann. Die Polizisten stoppten ihn in der unmittelbaren Nähe des Lokals. Die Schadenshöhe wird aktuell noch geklärt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen den 24-Jährigen. (klijo)